У неділю, 29 жовтня, у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області констатували, що до них вранці вдерлися два невідомі. Через них фельдшер дістав три ножові поранення.

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Напад невідомих на фельдшера в Одесі

Відомо, що невідомі галасували, нецензурно лаялися, а після зауваження, яке їм зробив фельдшер третьої підстанції, один зі зловмисників завдав три ножові поранення медику. Після цього обидва невідомі втекли.

Наш колега (фельдшер, який зробив зауваження та дістав поранення – 24 Канал) госпіталізований до лікарні. Бажаємо йому швидкого одужання. Поліція вже шукає злочинців,

– йдеться у повідомленні.

Проблему слід вирішувати глобально

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф нагадали, що в Україні досі не був прийнятий законопроєкт про захист працівників екстреної медичної допомоги. Його зареєстрували у парламенті ще у 2021 році.

"Документ має на меті удосконалення правового захисту працівників екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов'язків. Адже випадки коли на працівників екстренки нападають під час виконання службових обов'язків і завдають їм фізичної та моральної шкоди, не є поодинокими", – наголошують медики.

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Зазначимо наостанок, що на Одещині також цими днями п'ятеро невідомих побили старшого сержанта української армії. Сталося це 22 жовтня. Внаслідок цього бійця Збройних Сил було госпіталізовано до лікарні зі серйозними травмами.

Правоохоронні органи викрили особи нападників, після чого відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, за інформацією станом на 25 жовтня. Однак, як відомо, кваліфікація злочину може змінюватися.