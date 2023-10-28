У суботу ввечері, 28 жовтня, на Хрещатику напали на хлопця. Його ушпиталили з досить глибоким ножовим пораненням.

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Що сказали правоохоронці

Під час патрулювання Києва співробітники поліції отримали повідомлення про те, що людини завдали тілесні ушкодження на Хрещатику. Як пояснив їм на місці заявник, невідомий чоловік напав на хлопця із предметом, схожим на ніж. Він поранив потерпілого та втік. Правоохоронці дізналися інформацію про його зовнішність та пішли шукати нападника.

Патрульним допомогли співробітники Печерського відділку поліції. Як встановили правоохоронці, підозрюваний пересів до автомобіля BMW та поїхав з місця події.

Згодом цю автівку виявили та зупинили. За кермом сидів чоловік, що був схожий за описом заявника. При собі він мав предмет, схожий на холодну зброю. Підозрюваного затримати та доставили до поліцейського відділку.



Підозрюваний у нападі на хлопця на Хрещатику / Фото Патрульної поліції Києва



Знайдена в машині зброя / Фото Патрульної поліції Києва

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