Генеральный секретарь НАТО подчеркнул: чтобы защитить их, необходимо учитывать опасную ситуацию в Европе. К ней привела Россия, вторгнувшись в Украину.
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Столтенберг подчеркнул, что НАТО усилило свое присутствие в восточной части Североатлантического союза.
Нападение на одного союзника вызовет реакцию всех союзников. Тогда мы будем защищать и защищать всю территорию союзников НАТО,
– подчеркнул Столтенберг.
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