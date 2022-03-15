Генеральный секретарь НАТО подчеркнул: чтобы защитить их, необходимо учитывать опасную ситуацию в Европе. К ней привела Россия, вторгнувшись в Украину.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО усилило свое присутствие в восточной части Североатлантического союза.

Нападение на одного союзника вызовет реакцию всех союзников. Тогда мы будем защищать и защищать всю территорию союзников НАТО,

– подчеркнул Столтенберг.

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