По словам Владимира Зеленского, страны Альянса уже обращаются за защитой, что к ним могут прилететь российские ракеты и самолеты. Об этом украинский президент заявил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, сообщает 24 канал.

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"Двери – открыты, но мы услышали, что нам туда не войти"

Зеленский отметил, что Украина – не член НАТО и здесь это прекрасно понимают.

" Годами мы слышали о якобы об открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, это надо признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", – подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию 5-й статьи договора о НАТО . И всегда говорила об этом.

"Хотя мы и настаиваем, что наше небо нужно защищать так же, как и небо Альянса, но в то же время мы понимаем, каким будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой, что к ним могут прилететь российские ракеты и самолеты", – отметил украинский лидер.

Обратите внимание! Согласно статье 5, в случае, если кто-либо из членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них и будут принимать все меры, чтобы помочь той стране, которая подверглась нападению.

Должна быть уверенность, что Альянс не побоится отреагировать на угрозу России

Президент Украины напомнил, что Россия атаковала Львовскую область – ракетный удар произошел в 20 километрах от границ НАТО. Более того, на территории Альянса уже падали российские беспилотники .

Следовательно, чтобы заработала 5 статья, должна быть уверенность, что Альянс не побоится отреагировать, что не будет самогипноза об этой Третьей мировой войне. Сейчас этой уверенности быть не может,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил: Украина предложила путь, чтобы защитить свое небо и своих людей, защитить самостоятельно. Официальный Киев, в частности, пытается всеми способами получить самолеты и противовоздушную оборону.

В то же время, продолжает президент, о самостоятельной защите следует задуматься тем странам, у которых есть границы с Россией. Нужны новые форматы взаимодействия, новая решительность.

"Если мы не можем войти в открытую дверь, мы должны сотрудничать с такими сообществами, с которыми можем и которые будут нам помогать, нас защищать и иметь отдельные гарантии", – акцентировал Зеленский.

Также он напомнил, что российские пропагандисты и даже люди из Кремля и сейчас повторяют, что это только начало. Говорят, что дальше будут другие моменты и запугивают людей, что под удар попадают и другие страны Европы.

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