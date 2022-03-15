За словами Володимира Зеленського, країни Альянсу вже звертаються по захист, що до них можуть прилетіти російські ракети та літаки. Про це український президент заявив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, повідомляє 24 канал.

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"Двері – відкриті, але ми почули, що нам туди не увійти"

Зеленський зауважив, Україна – не член НАТО та тут це прекрасно розуміють.

"Роками ми чули про нібито про відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, це треба визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти та розраховувати на себе та наших партнерів, які нам допомагають", – підкреслив він.

Президент додав, що Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті договору про НАТО. І завжди говорила про це.

"Хоча ми й наполягаємо, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але водночас ми розуміємо, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вони вже звертаються по захист, що до них можуть прилетіти російські ракети та літаки", – зауважив український лідер.

Зверніть увагу! За статтею 5, у разі, якщо будь-хто з членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них і вживатимуть усіх заходів, щоб допомогти тій країні, яка зазнала нападу.

Повинна бути впевненість, що Альянс не побоїться відреагувати на загрозу з боку Росії

Президент України нагадав, що Росія атакувала Львівську область – ракетний удар стався за 20 кілометрів від кордонів НАТО. Ба більше, на території Альянсу вже падали російські безпілотники.

Отже, щоб запрацювала 5 стаття, повинна бути впевненість, що Альянс не побоїться відреагувати, що не буде самогіпнозу про цю Третю світову війну. Зараз цієї впевненості бути не може,

– наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив: Україна запропонувала шлях, щоб мати змогу захистити своє небо та своїх людей, захистити самостійно. Офіційний Київ, зокрема, намагається всіма способами отримати літаки та протиповітряну оборону.

Водночас, продовжує президент, про самостійний захист слід задуматися тим країнами, які мають кордони з Росією. Потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість.

"Якщо ми не можемо увійти у відкриті двері, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, з якими можемо та які будуть нам допомагати, нас захищати та мати окремі гарантії", – акцентував Зеленський.

Також він нагадав, що російські пропагандисти та навіть люди з Кремля й зараз повторюють, що це тільки початок. Кажуть, що далі будуть й інші моменти та залякують людей, що під удар потрапляють і інші країни Європи.

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Зауважте – Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо: дивіться відео 24 каналу