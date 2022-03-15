Зокрема воно пролило світло на те, скільки українців хочуть, щоб Україна стала членом НАТО. Зараз таких понад дві третини. Якщо бути точнішими, то мовиться про 72% опитаних.

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Відсутність закриття неба вплинула на українців

Задля справедливості нагадаємо, що цей відсоток за останні 2 тижні скоротився. Якщо раніше охочих було 76%, то тепер 72%. І на це безпосередньо вплинуло те, що над Україною не поспішають закривати повітряний простір.

Зазначимо, що закрити небо над Україною просять 90% опитаних.

Не підтримують ступ до НАТО 11% респондентів, 12% опитаних зауважили, що їм байдуже, а ще 5% не змогли відповісти.

Найбільше вступ до НАТО підтримують на Заході та в центрі України – 86 і 78% опитаних відповідно.



Відсутність закриття неба над Україною знизило відсоток охочих з 76 до 72

Що ж стосується вікової категорії, то за вступ до НАТО практично паритет: вилка від 68 до 74%. Натомість негативно налаштованих до альянсу все ж менше саме серед молоді.

Що цікаво! У березні 2014 року лише 34% українців хотіли, щоб наша країна вступила до НАТО.

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