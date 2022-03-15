В частности, он пролил свет на то, сколько украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Сейчас таких более двух третей. Если быть точнее, то речь идет о 72% опрошенных.

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Отсутствие закрытия неба повлияло на украинцев

Справедливости ради напомним, что этот процент за последние 2 недели сократился. Если раньше желающих было 76%, то теперь 72%. И на это напрямую повлияло то, что над Украиной не спешат закрывать воздушное пространство.

Отметим, что закрыть небо над Украиной просят 90% опрошенных.

Не поддерживают вступление в НАТО 11% респондентов, 12% опрошенных отметили, что им безразлично, а еще 5% затруднились ответить.

Больше всего вступление в НАТО поддерживают на Западе и в центре Украины – 86% и 78% опрошенных соответственно.

Отсутствие закрытия неба над Украиной снизило процент желающих с 76 до 72

Что касается возрастной категории, то за вступление в НАТО практически паритет: вилка от 68% до 74%. А негативно настроенных к альянсу все же меньше именно среди молодежи.

Что любопытно! В марте 2014 года только 34% украинцев хотели, чтобы наша страна вступила в НАТО.

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