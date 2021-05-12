В феврале 2021 года на пограничника, охранявшего консульство в России, напали с ножом. Благодаря мгновенной реакции служащего удалось избежать трагических последствий.

Награда для пограничника

Владимир Зеленский в конце апреля своим указом наградил пограничника отличием. Капитана Дмитрия Пронько наградили медалью "За безупречную службу" III степени.

Сейчас военнослужащий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять служебные обязанности.

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Как случилось нападение в консульстве

19 февраля в Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины россиянин без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего. Сделал это сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, ранения не стали для него смертельными.

Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую. До ее приезда другой пограничник оказал раненому медицинскую помощь.

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