Подозреваемые открыли огонь по пограничнику, но не попали. После этого мужчины незаконно сбежали в Румынию.
К теме На Закарпатье мужчины напали на пограничника, украли оружие и сбежали в Румынию
В Румынии задержали мужчин, стрелявших по пограничнику
По информации издания "Локатор-Медиа", подозреваемыми по этому делу являются 36-летний Андрей Боярко и 31-летний Роман Нежижим из города Запорожье.
В издании подчеркнули, что само происшествие случилось в Раховском районе на Закарпатье, где на участке отдела пограничной службы "Деловое", произошло срабатывание сигнальной мины. Пограничный наряд среагировал на сигнал и обнаружил вблизи границы двух мужчин.
Пограничник совершил 2 предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить мужчин. Однако последние, вместо того, чтобы остановиться, напали на пограничника, отобрали у него пистолет и прибегли к бегству,
– сказали журналисты.
В дальнейшем эти мужчины совершили в сторону военнослужащих 5 выстрелов и скрылись в направлении соседней Румынии, где впоследствии румынским пограничникам и удалось их задержать.
"Сейчас правоохранительные органы готовят материалы для экстрадиции жителей Запорожья из Румынии. В Украине запорожцам за угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа грозит уголовная ответственность", – говорится в материале.
24 Канал обратился за комментарием относительно задержания украинцев пограничниками в Румынии к представителю ГПСУ Андрея Демченко. Однако он отметил, что эту ситуацию пока может комментировать только румынская сторона.
Что еще известно об инциденте с пограничником на Закарпатье
- Журналист Виталий Глагола отметил, что вечером 24 мая во время незаконного прохождения украинской границы на Закарпатье 2 мужчин, несмотря на сигнальные выстрелы пограничника, напали на служащего и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р".
- В момент, когда подмога прибыла на место, нарушители уже пересекли государственную границу Украины. После этого полиция начала следствие, в случае доказательства вины в судебном порядке гражданам, которые напали на пограничника, грозит до 10 лет лишения свободы.
- Пресс-секретарь 27 пограничного отряда Леся Федорова, на участке которого и произошло это событие, также подтвердила нападение на пограничника. О ситуации уже сообщили работникам полиции, СБУ и ГБР.