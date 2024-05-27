Підозрювані відкрили вогонь по прикордоннику, але не влучили. Після цього чоловіки незаконно втекли в Румунію.

До теми На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника, вкрали зброю і втекли в Румунію

У Румунії затримали чоловіків, що стріляли по прикордоннику

За інформацією видання "Локатор-Медіа", підозрюваними у цій справі є 36-річний Андрій Боярко та 31-річний Роман Нежижим із міста Запоріжжя.

У виданні підкреслили, що сама подія трапилася у Рахівському районі на Закарпатті, де на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове", відбулося спрацювання сигнальної міни. Прикордонний наряд зреагував на сигнал та виявив поблизу кордону двох чоловіків.

Прикордонник здійснив 2 попереджувальні постріли у повітря, аби спинити чоловіків. Однак останні, замість того, щоб зупинитися, напали на прикордонника, відібрали у нього пістолет та вдалися до втечі,

– сказали журналісти.

Надалі ці чоловіки здійснили в бік військовослужбовців 5 пострілів та втекли в напрямку сусідньої Румунії, де згодом румунським прикордонникам й вдалося їх затримати.

"Наразі правоохоронні органи готують матеріали для екстрадиції мешканців Запоріжжя з Румунії. В Україні запоріжцям за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу загрожує кримінальна відповідальність", – мовиться у матеріалі.

24 Канал звернувся по коментар щодо затримання українців прикордонниками у Румунії до речника ДПСУ Андрія Демченка. Однак він зазначив, що цю ситуацію наразі може коментувати лише румунська сторона.

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