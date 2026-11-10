НАТО придется реагировать, – Зеленский о последствиях для Европы от остановки помощи Украине

Об этом украинский лидер заявил в интервью DR Nyheder.

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Два сценария развития событий

По словам Зеленского, скептическое отношение к оказанию поддержки Киеву наносит ущерб прежде всего самим европейским странам. Президент подчеркнул, что сильная Украина является необходимостью, ведь Россия открыто выступает против общих европейских правил и ценностей.

Если европейская помощь прекратится, последствия могут быть только опасными или очень опасными– заявил глава государства.

Первым, сравнительно "мягким" вариантом Зеленский назвал усиление гибридных атак со стороны Москвы. Россия уже неоднократно прибегала к подобным действиям в Молдове, Румынии, Болгарии, Германии, Финляндии и Дании, но в случае ослабления Украины начнет делать это массово.

Второй сценарий предусматривает дальнейшее военное продвижение России вглубь Европы. Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин стремится восстановить влияние на страны бывшего СССР и вернуть контроль как минимум над странами Балтии и Молдовой.

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То есть речь идет также о странах, входящих в НАТО, а это означает, что НАТО придется реагировать. Будут задействованы вся Европа и Соединенные Штаты. Существуют также угрозы на море. Россия может заблокировать Балтийское море, так же, как блокирует Черное море– предупредил глава государства.

Ранее Зеленский также отмечал, что из-за ежедневных изменений на линии соприкосновения украинцев ждет суровая зима.