НАТО доведеться реагувати, – Зеленський про наслідки для Європи від зупинки допомоги Україні

Про це український лідер заявив в інтерв'ю DR Nyheder.

Adv

популярні відео

Два сценарії розвитку подій

За словами Зеленського, скептичне ставлення до надання підтримки Києву шкодить передусім самим європейським країнам. Президент наголосив, що сильна Україна є необхідністю, адже Росія відкрито виступає проти спільних європейських правил і цінностей.

Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні– заявив глава держави.

Першим, порівняно "м'яким" варіантом Зеленський назвав посилення гібридних атак з боку Москви. Росія вже неодноразово вдавалася до подібних дій у Молдові, Румунії, Болгарії, Німеччині, Фінляндії та Данії, але у разі ослаблення України почне робити це масово.

Другий сценарій передбачає подальше військове просування Росії углиб Європи. Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін прагне відновити вплив на країни колишнього СРСР і повернути контроль щонайменше над державами Балтії та Молдовою.

Реклама

Тобто йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати. Є також небезпеки на морі. Росія може заблокувати Балтійське море, так само як блокує Чорне море– застеріг глава держави.

Раніше Зеленський також зазначав, що через щоденні зміни на лінії зіткнення на українців чекає важка зима.