Бывший президент США Дональд Трамп прогнозирует, что нападение России на Украину может стать началом мировой войны. При таком развитии событий администрации Байдена для остановки Путина нужно будет делать более серьезные шаги, чем введение санкций против агрессора.

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Украинцы проявляют большую храбрость и справляются со своей работой лучше, чем кто-то мог бы подумать,

– отметил Трамп.

Также бывший президент США добавил, что не общался с Путиным и не имел от него никаких сообщений. Также он подчеркнул вероятность того, что впоследствии война перекинется и на другие страны.

Он ожидает, что санкции против России будут быстрыми и эффективными, но для остановки Путина США нужно быть готовыми на еще более активные шаги.

Это может привести к мировой войне. Никогда не знаешь, с чего она начинается,

– добавил Трамп.

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