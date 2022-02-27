Колишній президент США Дональд Трамп пронозує, що напад Росії на Україну може стати початком світової війни. За такого розвитку подій адміністрації Байдена для зупинки Путіна потрібно буде робити більш серйозні кроки, аніж запровадження санкцій проти агресора.

Читайте також Внаслідок масового обстрілу Києва снаряд росіян потрапив у захоронення радіоактивних речовин

Українці проявляють велику хоробрість, і справляються зі своєю роботою краще, аніж хтось міг би подумати,

– зазначив Трамп.

Також колишній президент США додав що не спілкувався з Путіним та не мав від нього жодних повідомлень. Також він підкреслив ймовірність того, що згодом війна перекинеться й на інші країни.

Це може призвести до світової війни. Ніколи не знаєш, з чого вона починається,

– додав Трамп.

Він очікує, що санкції проти Росії будуть швидкими та ефективними, але для зупинки Путіна США потрібно бути готовими на ще більш активні кроки.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.