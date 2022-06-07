Что обсуждали спикер Верховной Рады и немецкий канцлер во время встречи, воплотятся ли наконец слова Шольца о поставках оружия в реальные действия, в чем смысл волокиты швейцарцев с разрешениями на поставку военной техники Украине, чем закончится эпопея вокруг немецких БТРов Marder и действительно ли в Германии "социальные споры" из-за поддержки нашей страны – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал научный сотрудник Центра Восточноевропейских и международных исследований (Берлин, Германия) Константин Федоренко.

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Срочные вопросы

Константин, какие темы обсуждали Шольц и Стефанчук во время своей встречи?

Это была довольно нестандартная, непротокольная встреча. Хотя бы потому, что по протоколу, уровень спикера парламента и уровень канцлера не совсем сопоставимы. Тем не менее, Стефанчук, по-моему, представлял "Слугу Народу" и говорил от имени своей партии о политических интересах Украины.

Среди прочего речь шла о поставках оружия и снаряжении для нужд нашей армии, а также обсуждали достаточно конкретные украинские политические проблемы.

Немецкий канцлер настроен дать нам оружие в конце концов или нет?

Германия поставляет огромное количество снаряжения, расходных материалов и ресурсов. Таких, например, как топливо, патроны, но относительно тяжелого оружия существуют определенные разногласия между общественными настроениями и мнением провластной политической верхушки.

Помощь оружием поддерживает немецкое общество и оппозиционные Шольцу партии "зеленых" и свободных демократов. Решающее противовес этой поддержке создает канцлерская политическая сила SPD, избравшая выжидательную тактику.

Канцлер в определенной степени вдохновляется лидерским стилем своей предшественницы (Ангелы Меркель – 24 канал). Она тоже очень нейтрально себя вела. Любила наблюдать за ситуацией, выжидая, чем она завершится, и только тогда принимать какие-то минимально необходимые решения. Однако для того, чтобы быть таким, как Меркель, нужно быть готовым самому принимать, собственно, эти решения. Понимая при этом, когда их наиболее целесообразно реализовывать.

Проблема в том, что у Шольца не хватает понимания потребности в принятии решения в пользу снаряжения Украины оружием в сложившейся ситуации. Такое решение – не менее важно и для самой Германии.

Немецкая репутация действительно страдает, напоминает эксперт / Фото предоставлено спикером

Не только в Украине, но и в целом в Восточной Европе. По факту SPD полностью за это ответственна. И эта их вина отбрасывает тень во всю ФРГ.

Так все же немцы нам дадут оружие? Вот хотя бы РСЗО IRIS-T , о которых раньше упоминал сам канцлер лично.

Думаю, что другие политические силы будут давить на провластную, чтобы максимально ускорить все эти процессы. Убежден, что в конечном итоге прогресс будет достигнут. Как следствие – Германия наконец-то оружие нам даст. Возможно, в меньшем количестве, чем было обещано, и с существенным опозданием. Что в свою очередь негативно отразится на международной германской репутации.

То есть это то, о чем я говорил раньше. Когда Меркель понимала, что пора уже принимать какие-то решения, то делала это. В то время как ее преемник продолжает придерживаться тактики ожидания.

Наш посол сказал, что до конца июня первое оружие должно поступить Украине.

Я не военный аналитик, однако одно могу сказать наверняка – если Мельник, с его скандальной позицией, считает, что это действительно произойдет, так оно, скорее всего, и будет.

По словам эксперта, Шольц выбрал тактику ожидания / Фото Getty Images

Объясните поведение Швейцарии в истории с разрешениями Германии и Дании на передачу нашей стране определенных видов оружия.

Швейцария имеет недоразумение не только с немцами и датчанами. Есть еще несколько стран, у которых есть в своих арсеналах швейцарское оружие, которое хотели бы передать нам. Однако швейцарская сторона запретила это делать.

Швейцарии, как и Германии, пора пересмотреть подходы к ведению внешней политики.

Конечно, фундаментальной для швейцарской геополитики выступает нейтральность. Так было во все времена, когда существует независимое швейцарское государство. В нынешней ситуации прорывом является факт присоединения швейцарских партнеров к санкциям против РФ.

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Возвращаясь к оружию, выскажу такое мнение, что и в этом случае мы будем также свидетелями серьезных задержек со снабжением. От них я бы не ожидал разрешений на что-нибудь серьезное.

Вместе с тем такие умеренные европейские страны, как Швейцария, Германия и другие, с течением времени, будут приходить к пониманию, что необходимо в будущем выступать с более активной позицией на международной арене.

Чем закончится эпопея вокруг немецких БТРов Marder , о которых мы раньше упрашивали Берлин?

Основная логика этого всего процесса следующая. Для Германии, как для страны НАТО, приоритетны прежде всего интересы других стран, входящих в этот Блок. И это нормально. Соответственно, если существует запрос Греции на то, чтобы в обмен на старые советские образцы техники получить современные немецкие БТРы, то немецкая сторона предпочтет поступить именно так.

С точки зрения германской стратегической безопасности такое соглашение с греками выглядит исключительно выгодно. Для нас это будет счастьем, учитывая то, что Греция является одной из самых пророссийских стран Европы.

Эхо войны в Берлине и не только

О каких "социальных спорах" в немецком обществе в связи с поддержкой Украины заговорили в Бундестаге?

Здесь проблема состоит в следующем. В Германии до коронавируса уже около 15 лет не менялись потребительские цены. Цены начали расти сначала из-за "короны", а впоследствии – с учетом усложненной логистики и высокой стоимости горючего, что стало результатом развязанной Путиным большой войны.

Это действительно серьезная проблема, которая ощутимо ударила по немецкому обществу. При том, что немцы живут достаточно хорошо, им приходится постоянно учитывать, чтобы не потратить слишком много. У них нет больших сбережений или чего-то подобного. У них нет традиции производить запасы средств. Все, что зарабатывается, очень быстро тратится.

Следовательно, правительству приходится принимать какие-то срочные меры вроде выделения разного рода доплат, разрешать налоговые каникулы, существенно снижать цену билетов на пассажирские перевозки по стране.

Люди недовольны значительным ростом цен на топливо и продукты. Осенне-зимний сезон еще больше обострит проблему цен. И все же не думаю, что немцы будут ассоциировать все эти процессы с тем, что, мол, Украина – такая плохая, потому что все никак не кажется на милость агрессору.

Как раз наоборот – здесь люди прекрасно понимают все причинно-следственные связи, как они есть. Другое дело – как использует все это Россия. Убежден, что наш враг будет пытаться расшатать этим нарративом западные общества изнутри.

В результате чего немецкие власти хотят создать самую большую армию в Европе? Они же в прошлом году продали оружие собственного производства третьим странам на сумму 1,5 миллиарда евро.

Буквально на днях в Германии было принято решение о выделении 100 миллиардов в евровалюте на строительство армии. Включая затраты на производство оружия. Это как раз то, чего не хватало немецкой оборонке, состояние которой просто ужасно и по сей день.

В течение почти всей каденции Меркель вопрос обороны игнорировался. В защиту этой легкомысленной политики можно сказать только то, что насущной потребности в развитии оборонной отрасли ФРГ не имела в последние десятилетия.

На случай каких-либо военных конфликтов немцы всегда были прикрыты зонтиком НАТО. Однако нападение России на Украину все коренным образом изменило. Теперь даже Берлин больше не считает Москву хоть и сложным, однако, все же предполагаемым партнером. Кто знает, что задумал Путин, начав агрессию против нашей страны. Масштабы его завоевательных амбиций могут выходить далеко за границы украинских границ.

Меркель игнорировала вопросы обороны, заметил собеседник / Фото Getty Images

Более того, с учетом того, что ядерное государство, какова Россия, сейчас напало на неядерное, все больше стран задумываются над тем, а не стоит ли порой приступить к разработке ядерного оружия.

Ведь российский режим своими агрессивными действиями пошатнул на первый взгляд устоявшуюся в течение лет мировую систему безопасности.

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