На синагогу в Мариуполе напал мужчина с топором: фото и видео
Неизвестный мужчина напал на синагогу в Мариуполе утром 28 июля. Там как раз проходила утренняя молитва. К счастью, на мужчину вовремя отреагировал охранник.
Именно между нападающим и охранником и вспыхнула драка. Во время нее неизвестный несколько раз ударил охранника, впрочем, тот сумел его обезоружить. О ситуации информирует сайт Объединенной еврейской общины Украины со ссылкой на лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна.
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Как все случилось
- По словам раввина, неизвестный напал на охранника, который вышел на встречу, и нанес тому несколько ударов.
- Завязалась драка, и охраннику удалось обезоружить подозреваемого, который был примерно на 20 лет моложе.
Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел выйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут,
– рассказал Менахем Мендл Коэн.
- По его словам, в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы и невредимы.
Мужчина после нападения разбросал пакетики с фекалиями перед синагогой / Скриншот
- Раввин также похвалил охранника, назвав его "настоящим героем".
- Нападавший, убегая, бросил в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
- В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента и поиском мужчины.
Нападение на синагогу в Мариуполе: видео