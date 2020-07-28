Неизвестный мужчина напал на синагогу в Мариуполе утром 28 июля. Там как раз проходила утренняя молитва. К счастью, на мужчину вовремя отреагировал охранник.

Именно между нападающим и охранником и вспыхнула драка. Во время нее неизвестный несколько раз ударил охранника, впрочем, тот сумел его обезоружить. О ситуации информирует сайт Объединенной еврейской общины Украины со ссылкой на лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна.

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Как все случилось

По словам раввина, неизвестный напал на охранника, который вышел на встречу, и нанес тому несколько ударов.

Завязалась драка, и охраннику удалось обезоружить подозреваемого, который был примерно на 20 лет моложе.

Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел выйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут,

– рассказал Менахем Мендл Коэн.

По его словам, в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы и невредимы.



Мужчина после нападения разбросал пакетики с фекалиями перед синагогой / Скриншот

Раввин также похвалил охранника, назвав его "настоящим героем".

Нападавший, убегая, бросил в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента и поиском мужчины.

Нападение на синагогу в Мариуполе: видео