Невідомий чоловік напав на синагогу у Маріуполі вранці 28 липня. Там саме відбувалася вранішня молитва. На щастя, на чоловіка вчасно відреагував охоронець.

Саме між нападником і охоронцем й спалахнула бійка. Під час неї невідомий кілька разів вдарив охоронця, втім, той зумів його обеззброїти. Про ситуацію інформує сайт Об’єднаної єврейської громади України з посиланням на лідера єврейської громади Маріуполя рабина Менахема Мендла Коена.

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Як все трапилось

За словами рабина, невідомий напав на охоронця, який вийшов на зустріч, і завдав тому декілька ударів.

Зав'язалася бійка, і охоронцю вдалося обеззброїти підозрюваного, який був приблизно на 20 років молодшим.

Я в цей час був у синагозі, поки вони билися, встиг вийти через запасний вхід, вибігти з двору і сфотографувати нападника. Ми викликали поліцію і зараз злочинця шукають,

– переповів Менахем Мендл Коен.

За його словами, у синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живими та неушкодженими.



Чоловік після нападу розкидав пакетики з фекаліями перед синагогою / Скриншот

Рабин також похвалив охоронця, назвавши його "справжнім героєм".

Нападник, утікаючи, кинув у бік будівлі пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

Наразі поліція займається розслідуванням інциденту і пошуком чоловіка.

Напад на синагогу у Маріуполі: відео