Нападение на синагогу в Мариуполе: США требует немедленного расследования
Неизвестный мужчина с топором напал на охранника синагоги в Мариуполе 28 июля. Там как раз проходила утренняя молитва. Посольство США выразило обеспокоенность в связи с инцидентом.
Посольство США надеется увидеть быстрое и тщательное расследование нападения на синагогу, сообщает пресс-служба ведомства в твиттере.
Как это было На синагогу в Мариуполе напал мужчина с топором: что говорят в полиции – фото и видео
Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме,
– отметили в посольстве.
Заметим, что делом уже занимается полиция. Правоохранители разыскивают нападавшего и квалифицируют дело как покушение на убийство.
Нападение на синагогу в Мариуполе: что известно
- Неизвестный мужчина напал на синагогу в Мариуполе утром 28 июля.
- Там как раз проходила утренняя молитва. На нападающего вовремя отреагировал охранник, между мужчинами произошла драка.
- Во время нее неизвестный несколько раз ударил охранника, впрочем, тот сумел его обезоружить.
- Нападающий, убегая, бросил в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
- Делом уже занимается полиция. Правоохранители разыскивают нападавшего и квалифицируют дело как покушение на убийство.
Нападение на синагогу в Мариуполе: видео