Неизвестный мужчина с топором напал на охранника синагоги в Мариуполе 28 июля. Там как раз проходила утренняя молитва. Посольство США выразило обеспокоенность в связи с инцидентом.

Посольство США надеется увидеть быстрое и тщательное расследование нападения на синагогу, сообщает пресс-служба ведомства в твиттере.

Как это было На синагогу в Мариуполе напал мужчина с топором: что говорят в полиции – фото и видео

Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме,

– отметили в посольстве.

Заметим, что делом уже занимается полиция. Правоохранители разыскивают нападавшего и квалифицируют дело как покушение на убийство.

Нападение на синагогу в Мариуполе: что известно

Неизвестный мужчина напал на синагогу в Мариуполе утром 28 июля.

Там как раз проходила утренняя молитва. На нападающего вовремя отреагировал охранник, между мужчинами произошла драка.

Во время нее неизвестный несколько раз ударил охранника, впрочем, тот сумел его обезоружить.

Нападающий, убегая, бросил в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Делом уже занимается полиция. Правоохранители разыскивают нападавшего и квалифицируют дело как покушение на убийство.

Нападение на синагогу в Мариуполе: видео