Невідомий чоловік з сокирою напав на охоронця синагоги в Маріуполі 28 липня. Там саме відбувалася вранішня молитва. Посольство США висловило стурбованість через інцидент.

Посольство США сподівається побачити швидке та ретельне розслідування нападу на синагогу, повідомляє пресслужба відомства у твітері.

Як це було На синагогу у Маріуполі напав чоловік із сокирою: що кажуть у поліції – фото і відео

Ми разом з народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій його формі,

– наголосили у посольстві.

Зауважимо, що справою вже займається поліція. Правоохоронці розшукують нападника і кваліфікують справу як замах на вбивство.

Напад на синагогу у Маріуполі: що відомо

Невідомий чоловік напав на синагогу у Маріуполі вранці 28 липня.

Там саме відбувалася вранішня молитва. На нападника вчасно відреагував охоронець, між чоловіками трапилась бійка.

Під час неї невідомий кілька разів вдарив охоронця, втім, той зумів його обеззброїти.

Нападник, утікаючи, кинув у бік будівлі пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

Справою вже займається поліція. Правоохоронці розшукують нападника і кваліфікують справу як замах на вбивство.

Напад на синагогу у Маріуполі: відео