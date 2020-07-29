Напад на синагогу у Маріуполі: США вимагає негайного розслідування
Невідомий чоловік з сокирою напав на охоронця синагоги в Маріуполі 28 липня. Там саме відбувалася вранішня молитва. Посольство США висловило стурбованість через інцидент.
Посольство США сподівається побачити швидке та ретельне розслідування нападу на синагогу, повідомляє пресслужба відомства у твітері.
Як це було На синагогу у Маріуполі напав чоловік із сокирою: що кажуть у поліції – фото і відео
Ми разом з народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій його формі,
– наголосили у посольстві.
Зауважимо, що справою вже займається поліція. Правоохоронці розшукують нападника і кваліфікують справу як замах на вбивство.
Напад на синагогу у Маріуполі: що відомо
- Невідомий чоловік напав на синагогу у Маріуполі вранці 28 липня.
- Там саме відбувалася вранішня молитва. На нападника вчасно відреагував охоронець, між чоловіками трапилась бійка.
- Під час неї невідомий кілька разів вдарив охоронця, втім, той зумів його обеззброїти.
- Нападник, утікаючи, кинув у бік будівлі пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.
- Справою вже займається поліція. Правоохоронці розшукують нападника і кваліфікують справу як замах на вбивство.
Напад на синагогу у Маріуполі: відео