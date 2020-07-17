В Шевченковском райсуде Киева считают, что подозрение Александру Исайкулу, одному из нападавших на активиста Сергея Стерненко, является необоснованным. Также судьи отметили, что его действия нельзя квалифицировать как хулиганство. Сейчас его подозревают именно по этой статье.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда от 23 июня, которое принял судья Виталий Циктич. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений 13 июля.

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По убеждению судьи, хулиганство – это "грубое нарушение общественного порядка", мотивом которого является "явное неуважение к обществу". Но в подозрении Исайкулу говорится, что тот хотел "причинить Стерненко телесные повреждения", а мотивом было "неприязненное отношение".

По версии следствия, основанием служил активизм Стерненко. Нападение якобы должно было его запугать и удержать от активных общественных действий, и привести к устрашению других активистов.

В то же время Исайкул якобы "предварительно договорился с другими лицами о подготовке преступления", "подобрал орудие" для нападения, "установил место жительства Стерненко, график его передвижений по городу и тому подобное".

Итак, по мнению Циктича, все это свидетельствует о необоснованности подозрения по статье "Хулиганство". Ведь Исайкул, вероятно, совершил преступление не по "мотиву нарушения общественного порядка", а намеревался "причинить физический вред конкретному лицу".

Собственно из-за необоснованности подозрения судья отказался избрать Ісайкулу меру пресечения в виде ареста.

Позиция сторон обвинения и защиты

Правоохранители просили заочно арестовать Исайкула, поскольку он скрывается. Следователь утверждал, что подозреваемого объявили в международный розыск.

Защитники подозреваемого, со своей стороны, выступали против ареста и говорили о нарушении процедуры объявления в розыск, что исключает возможность заочного ареста. Однако в судебном решении не указано, апеллировала ли адвокат Исайкула к необоснованности подозрения.

Как на такое решение суда отреагировал сам Стерненко

По словам активиста, за нападение на него Исайкул получил 1 тысячу долларов. Об этом он написал в Телеграме.

Не покушение на убийство, совершенное по заказу, а хулиганство. Я сразу говорил, что квалификация неправильная, и это может стать в дальнейшей причиной непривлечения его к ответственности,

– отметил Стерненко.

По его мнению, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава МВД Арсен Аваков с согласия президента Зеленского специально организовали эту процессуальную диверсию, чтобы защитить нападающего, а заодно и заказчика нападения. Таким образом они умышленно покрывают всех причастных к нападениям на Стерненко.

"Они специально уничтожают дело о нападении, параллельно фабрикуя дело против меня. Напомню, что следствие по спделу остановили, а это значит что заказчика и других соучастников никто не ищет уже официально. В то же время меня арестовали за то, что не умер, и мне грозит до 15 лет заключения", – подчеркнул активист.

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Важный момент

О подозрениях Исайкулу и второму нападавшему стало известно за полмесяца после того, как их якобы объявили. Правоохранители не сообщали об этом публично, а лишь подтвердили информацию, которую журналисты получили из собственных источников.

В конце концов защита обеих сторон критиковала подозрения. В частности, адвокат пострадавшего Стерненко возмущался, что действия нападавших квалифицировали как "хулиганство", настаивая, что нападение было заказным.

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