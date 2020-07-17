У Шевченківському райсуді Києва вважають, що підозра Олександру Ісайкулу, одному з нападників на активіста Сергія Стерненка, є необґрунтованою. Також судді зауважили, що його дії не можна кваліфікувати як хуліганство. Наразі його підозрюють саме за цією статтею.

Про це мовиться у рішенні Шевченківського райсуду від 23 червня, яке ухвалив суддя Віталій Циктіч. Документ опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень 13 липня.

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На переконання судді, хуліганство – це "грубе порушення громадського порядку", мотивом якого є "явна неповага до суспільства". Натомість у підозрі Ісайкулу мовиться, що той хотів "заподіяти Стерненку тілесні ушкодження", а мотивом було "неприязне ставлення".

За версією слідства, підставою слугував активізм Стерненка. Напад нібито мав його залякати та "утримати його від активних громадських дій, що мало призвести до залякування" інших активістів.

Водночас Ісайкул нібито "попередньо домовився з іншими особами про підготовку злочину", "підібрав знаряддя" для нападу, "встановив місце проживання Стерненка, графік його пересування містом тощо".

Отже, на думку Циктіча, все це свідчить про необґрунтованість підозри за статтею "хуліганство". Адже Ісайкул, імовірно, вчинив злочин не з "мотиву порушення громадського порядку", а мав намір "заподіяти фізичної шкоди конкретній особі".

Власне через необґрунтованість підозри суддя відмовився обрати Ісайкулу запобіжний захід у вигляді арешту.

Позиція сторін обвинувачення та захисту

Правоохоронці просили заочно арештувати Ісайкула, оскільки він переховується. Слідчий стверджував, що підозрюваного оголосили у міжнародний розшук.

Захисники підозрюваного, зі свого боку, виступали проти арешту та говорили про порушення процедури оголошення в розшук, що виключає можливість заочного арешту. Однак у судовому рішенні не зазначено, чи апелювала адвокат Ісайкула до необґрунтованості підозри.

Як на таке рішення суду відреагував сам Стерненко

За словами активіста, за напад на нього Ісайкул отримав 1 тисячу доларів. Про це він написав у телеграмі.

Не замах на вбивство, вчинений на замовлення, а хуліганство. Я одразу казав, що кваліфікація – неправильна, і це може стати в подальшому причиною непритягнення його до відповідальності,

– зауважив Стерненко.

На його думку, генпрокурор Ірина Венедіктова та очільник МВС Арсен Аваков за згоди президента Зеленського спеціально організували цю процесуальну диверсію, щоб захистити його нападника, а водночас і замовника нападу. Таким чином вони умисно покривають всіх причетних до нападів на Стерненка.

"Вони спеціально знищують справу про напад, паралельно фабрикуючи справу проти мене. Нагадаю, що слідство за справю зупинили, а це означає що замовника і інших співучасників ніхто не шукає вже офіційно. Водночас мене заарештували за те, що не помер, і мені загрожує до 15 років ув‘язнення", – наголосив активіст.

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Важливий момент

Про підозри Ісайкулу та другому нападнику стало відомим за пів місяця після того, як їх нібито оголосили. Правоохоронці не повідомляли про це публічно, а лише підтвердили інформацію, яку журналісти отримали з власних джерел.

Зрештою захист обох сторін критикував підозри. Зокрема, адвокат постраждалого Стерненка обурювався, що дії нападників кваліфікували як "хуліганство", наполягаючи, що напад був замовним.

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Справа Стерненка: коротко