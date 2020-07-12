Провадження щодо третього нападу на мене зупинили, – активіст Стерненко
Активіст Сергій Стерненко заявив, що розслідування третього замовного нападу на нього не відбувається. Він наголосив, що пошук організаторів, посередників і замовника замаху зупинили.
Активіст пояснив, що "формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас "хуліганство") виконавця Олександра Ісайкула". Про це Стерненко написав на своїй сторінці у телеграмі.
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Сергій наголосив, що ще у 2019 році СБУ дала втекти його нападнику – Ісайкулу. Стерненко розповів, аби запобігти цьому, ще у травні він звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу в окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування.
А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу і слідство навіть не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників,
– написав Стерненко.
Активіст додав, що тепер теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись роками. Як сказав Стерненко, практично це означає що Ірина Венедіктова за сприяння Авакова та за погодженням із Зеленським відмазує всіх причетних до спроб вбити активіста.
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Що відомо про Сергія Стерненка та напади на нього
- Стерненко відомий своєю діяльність проти російського впливу в Україні та участю у різноманітних акціях протесту, зокрема проти незаконних забудов в Одесі. Він блокував виступи артистів, що гастролювали в окупованому Криму.
- У 2018 році громадського активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити. Під час першого нападу невідомі напали на активіста та побили битами. Поліція не знайшла винних. Цікаво, що державну охорону, про яку попросив Стерненко, йому не надали.
- Невдовзі відбувся другий напад – у Стерненка вистрілили з пістолета. Однак куля була гумовою, тож, Сергій залишився живий.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем. Однак замість захисту активіста, поліція надала охорону нападникам. А самого Стерненка підозрюють в умисному вбивстві.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ. Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.