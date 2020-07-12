Активіст Сергій Стерненко заявив, що розслідування третього замовного нападу на нього не відбувається. Він наголосив, що пошук організаторів, посередників і замовника замаху зупинили.

Активіст пояснив, що "формальною підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас "хуліганство") виконавця Олександра Ісайкула". Про це Стерненко написав на своїй сторінці у телеграмі.

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Сергій наголосив, що ще у 2019 році СБУ дала втекти його нападнику – Ісайкулу. Стерненко розповів, аби запобігти цьому, ще у травні він звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу в окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування.

А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу і слідство навіть не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників,

– написав Стерненко.

Активіст додав, що тепер теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись роками. Як сказав Стерненко, практично це означає що Ірина Венедіктова за сприяння Авакова та за погодженням із Зеленським відмазує всіх причетних до спроб вбити активіста.

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