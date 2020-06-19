Керівниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова розповіла, що її уявлення про резонансні та важливі справи формують заступники, яким вона довіряла і довіряє. Саме заступник, який курує справу Стерненка, повідомив генпрокурора, що ця справа невдовзі буде на тій стадії, коли активісту можна оголосити підозру.

Генпрокурор Ірина Венедіктова на брифінгу 18 червня прокоментувала свої слова про те, що Сергію Стерненку у будь-якому випадку оголосять підозру. Про це пише Укрінформ.

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Я можу приходити, заслуховувати справи, дивитися матеріали справи, безперечно. Але основні посили, меседжі, і як буде відбуватися, це – заступники,

– сказала очільниця Офісу генпрокурора.

Мовляв, саме заступники "формують вертикалі, уявлення про резонансні, актуальні, наповнені справи".

"Заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі (справи Стерненка – 24 канал), мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так (мовилося про "підозру у будь-якому випадку" – 24 канал)", – уточнила Венедіктова. І додала, що підстав для недовіри своїм заступникам у неї не було і немає.

За її ж словами, напрямок справи Стерненка в Офісі генпрокурора очолює заступник генерального прокурора з 27 березня 2020 року Олексій Симоненко.

Заява Венедіктової про Стерненка: передісторія

7 квітня в інтерв'ю "Українській правді" Венедіктова заявила, що "по Стерненку підозра буде в будь-якому разі".

11 червня Стерненку дійсно оголосили підозру – в умисному заподіянні смерті іншій людині та в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

15 червня Стерненку суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Справа, нагадаємо, стосується подій 24 травня 2018 року. Тоді двоє осіб напали на Сергія Стерненка. Відбиваючись, він смертельно поранив одного з нападників.