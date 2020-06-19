Так сказал заместитель: Венедиктова объяснила свои слова о "подозрении Стерненко в любом случае"
Руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала, что ее представления о резонансных и важных делах формируют заместители, которым она доверяла и доверяет. Именно заместитель, курирующий дело Стерненко, сообщил генпрокурору, что это дело вскоре будет на той стадии, когда активисту можно огласить подозрение.
Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 18 июня прокомментировала свои слова о том, что Сергею Стерненко в любом случае объявят подозрение. Об этом пишет Укринформ.
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Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи, и как будет происходить, это – заместители,
– сказала руководительница Офиса генпрокурора.
Мол, именно заместители "формируют вертикали, представление о резонансных, актуальных, наполненных делах".
"Заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали (дела Стерненко – 24 канал), мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так (речь шла о "подозрении в любом случае" – 24 канал)", – уточнила Венедиктова. И добавила, что оснований для недоверия своим заместителям у нее не было и нет.
По ее же словам, направление дела Стерненко в Офисе генпрокурора возглавляет заместитель генерального прокурора с 27 марта 2020 года Алексей Симоненко.
Заявление Венедиктовой о Стерненко: предыстория
- 7 апреля в интервью "Украинской правде" Венедиктова заявила, что "по Стерненко подозрение будет в любом случае".
- 11 июня Стерненко действительно объявили подозрение – в умышленном причинении смерти другому человеку и в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.
- 15 июня Стерненко суд избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.