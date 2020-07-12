Производство по третьему нападению на меня остановили, – активист Стерненко
Активист Сергей Стерненко заявил, что расследование третьего заказного нападения на него, не продвигается. Он подчеркнул, что поиск организаторов, посредников и заказчика покушения остановили.
Активист пояснил, что "формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (так, когда тебя пытаются лишить жизни на заказ, то это у нас "хулиганство") исполнителя Александра Исайкула". Об этом Стерненко написал на своей странице в телеграмме.
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Сергей отметил, что еще в 2019 году СБУ дала убежать его нападающему – Исайкулу. Стерненко рассказал, чтобы предотвратить это, еще в мае он обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляка с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить его, чтобы не всплывали сроки расследования.
А основное производство необходимо было и дальше расследовать, потому что до сих пор нет подозрений организаторам Подобєдову и Посувайлу и следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников,
– написал Стерненко.
Активист добавил, что теперь теоретически никакие следственные действия не могут проводиться годами. Как сказал Стерненко, практически это означает что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам убить активиста.
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Что известно о Сергее Стерненко и нападениях на него
- Стерненко известный своей деятельность против российского влияния в Украине и участием в различных акциях протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Он блокировал выступления артистов, гастролировавших в оккупированном Крыму.
- В 2018 году общественного активиста Сергея Стерненка трижды пытались убить. Во время первого нападения неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция не нашла виновных. Интересно, что государственную охрану, о которой попросил Стерненко, ему не предоставили.
- Вскоре произошло второе нападение-в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому, Сергей остался жив.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом. Однако вместо защиты активиста, полиция предоставила охрану нападающим. А самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. Уже 16 июня суд изменил адрес пресечения с воинской части в Одессе на Киев. Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Суд оставил в силе предыдущее решение о 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.