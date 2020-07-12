Активист Сергей Стерненко заявил, что расследование третьего заказного нападения на него, не продвигается. Он подчеркнул, что поиск организаторов, посредников и заказчика покушения остановили.

Активист пояснил, что "формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (так, когда тебя пытаются лишить жизни на заказ, то это у нас "хулиганство") исполнителя Александра Исайкула". Об этом Стерненко написал на своей странице в телеграмме.

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Сергей отметил, что еще в 2019 году СБУ дала убежать его нападающему – Исайкулу. Стерненко рассказал, чтобы предотвратить это, еще в мае он обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляка с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить его, чтобы не всплывали сроки расследования.

А основное производство необходимо было и дальше расследовать, потому что до сих пор нет подозрений организаторам Подобєдову и Посувайлу и следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников,

– написал Стерненко.

Активист добавил, что теперь теоретически никакие следственные действия не могут проводиться годами. Как сказал Стерненко, практически это означает что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам убить активиста.

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