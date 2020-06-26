Рішення суду складно передбачити. Сергій Стерненко пояснив, що бачив суддів, які "розмазували" прокурора в судовому засіданні, показували, що він є некомпетентним. А потім виходили з нарадчої кімнати й ухвалювали рішення, які фактично були потрібні прокурору.

Зараз колегія суддів також ставить прокурора в незручне становище питаннями процесуального характеру. Прокурор не знає інших слів, окрім "заперечую". Про це в коментарі 24 каналу розповів Сергій Стерненко.

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"Якщо сьогодні буде прийнято рішення на нашу користь, то це свідчить про те, що у цих судді, вибачте за жаргонізм, "є яйця". Або вони вирішили піти проти Президента України, проти генерального прокурора і міністра внутрішніх справ", – заявив Стерненко.

Він вважає, що рішення буде не на його користь. Адже є шалений тиск з боку вже вказаних ним державних осіб. А також є протиправні вказівки, як прокурорам, так і суддям. Через це складно сподіватися на справедливе судове рішення.

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"В нас є багато інструментів для захисту порушеного права. Ми можемо потім оскаржувати ще раз запобіжний захід. Крім того, в нас є інструменти для звернення до Європейського суду з прав людини. Ці стратегічні рішення щодо подальших наших процесуальних дій, залежать від того, яке рішення буде прийнято", – додав Сергій Стерненко.

Що відомо про апеляцію Стерненка? Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Однак активіст з таким рішенням не погодився та подав апеляцію.



В апеляційній скарзі активіст заявив, що вважає, буцімто суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.