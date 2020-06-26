Шалений тиск та протиправні вказівки: Стерненко пояснив, чому не очікує справедливого рішення
Рішення суду складно передбачити. Сергій Стерненко пояснив, що бачив суддів, які "розмазували" прокурора в судовому засіданні, показували, що він є некомпетентним. А потім виходили з нарадчої кімнати й ухвалювали рішення, які фактично були потрібні прокурору.
Зараз колегія суддів також ставить прокурора в незручне становище питаннями процесуального характеру. Прокурор не знає інших слів, окрім "заперечую". Про це в коментарі 24 каналу розповів Сергій Стерненко.
Важливо Оскарження арешту Стерненка: що відбувається під судом зараз – фото, відео
"Якщо сьогодні буде прийнято рішення на нашу користь, то це свідчить про те, що у цих судді, вибачте за жаргонізм, "є яйця". Або вони вирішили піти проти Президента України, проти генерального прокурора і міністра внутрішніх справ", – заявив Стерненко.
Він вважає, що рішення буде не на його користь. Адже є шалений тиск з боку вже вказаних ним державних осіб. А також є протиправні вказівки, як прокурорам, так і суддям. Через це складно сподіватися на справедливе судове рішення.
Читайте також До Стерненка посеред ночі знову прийшли поліцейські й знову втекли
"В нас є багато інструментів для захисту порушеного права. Ми можемо потім оскаржувати ще раз запобіжний захід. Крім того, в нас є інструменти для звернення до Європейського суду з прав людини. Ці стратегічні рішення щодо подальших наших процесуальних дій, залежать від того, яке рішення буде прийнято", – додав Сергій Стерненко.
Що відомо про апеляцію Стерненка?Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Однак активіст з таким рішенням не погодився та подав апеляцію.
В апеляційній скарзі активіст заявив, що вважає, буцімто суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.
Справа Стерненка: коротко про головне
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити в 2018 році.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової у 2020 році.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня, до цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.
- Активіст не погоджується із запобіжним заходом, тож подав апеляційну скаргу.