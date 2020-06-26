Оскарження арешту Стерненка: що відбувається під судом зараз – фото, відео
Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку 26 червня. У суді уже присутні десятки поліцейських на нацгвардійців.
Сергій Стерненко наголосив, що головна мета сьогодні – скасувати рішення першого суду про домашній арешт, повідомляє 24 канал.
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За словами активіста, правоохоронців сьогодні більше, аніж було під Шевченківським судом.
Якби суд був справедливим – потреби в такій армії не було б,
– зазначив активіст.
Сергій Стерненко розповів, що буквально 15 хвилин тому прочитав, що колегія суддів, які будуть розглядати скаргу, були причетні до звільнення беркутівців, пов'язаних з розстрілом на Майдані. "Хочеться вірити в краще, але подивимося ", – додав він.
Зауважимо, що судове засідання будуть проводити суддя-доповідач Валерій Лашевич, судді Микола Ященко та Іван Рибак.
Суд розглядає оскарження запобіжного заходу Стерненка / Фото Андрій Костюк (24 канал)
Стерненко напередодні суду: дивіться відео 24 каналу
Що відомо про апеляцію Стерненка?Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Однак активіст з таким рішенням не погодився та подав апеляцію.
В апеляційній скарзі активіст заявив, що вважає, буцімто суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.
Справа Стерненка: коротко про головне
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити в 2018 році.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової у 2020 році.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня, до цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.
- Активіст не погоджується із запобіжним заходом, тож подав апеляційну скаргу.