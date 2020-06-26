Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку 26 червня. У суді уже присутні десятки поліцейських на нацгвардійців.

Сергій Стерненко наголосив, що головна мета сьогодні – скасувати рішення першого суду про домашній арешт, повідомляє 24 канал.

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За словами активіста, правоохоронців сьогодні більше, аніж було під Шевченківським судом.

Якби суд був справедливим – потреби в такій армії не було б,

– зазначив активіст.

Сергій Стерненко розповів, що буквально 15 хвилин тому прочитав, що колегія суддів, які будуть розглядати скаргу, були причетні до звільнення беркутівців, пов'язаних з розстрілом на Майдані. "Хочеться вірити в краще, але подивимося ", – додав він.

Зауважимо, що судове засідання будуть проводити суддя-доповідач Валерій Лашевич, судді Микола Ященко та Іван Рибак.

Суд розглядає оскарження запобіжного заходу Стерненка / Фото Андрій Костюк (24 канал)

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Що відомо про апеляцію Стерненка? Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав для Сергія Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Однак активіст з таким рішенням не погодився та подав апеляцію.



В апеляційній скарзі активіст заявив, що вважає, буцімто суддя Володимир Бугіль порушив його права й неправильно застосував норми процесуального права. Також активіст вказав на можливе порушення під час призначення складу суду.