Рассмотрение обжалования ареста Стерненко: что происходит под судом сейчас – фото, видео
Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на избрание меры пресечения Сергею Стерненко 26 июня. В суде уже присутствуют десятки полицейских и нацгвардейцев.
Сергея Стерненко отметил, что главная цель сегодня – отменить решение первого суда о домашнем аресте, сообщает 24 канал.
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По его словам активиста, правоохранителей сегодня больше, чем было под Шевченковским судом.
Если бы суд был справедливым – потребности такой армии не было бы,
– отметил активист.
Сергей Стерненко рассказал, что буквально 15 минут назад прочитал, что коллегия судей, которые будут рассматривать жалобу, были причастны к освобождению беркутовцев, связанных с расстрелом на Майдане. "Хочется верить в лучшее, но посмотрим", – добавил он.
Заметим, что судебное заседание будет проводить судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Николай Ященко и Иван Рыбак.
Суд рассматривает обжалование меры пресечения Стерненко / Фото Андрей Костюк (24 канал)
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Что известно об апелляции Стерненко?
Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Однако активист с таким решением не согласился и подал апелляцию.
В апелляционной жалобе активист заявил, что считает, будто судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.
Дело Стерненко: коротко о главном
- Сергея Стерненко пытались трижды убить в 2018 году.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- О подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой в 2020 году.
- Подозрение в умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня, до сих пор говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападавшего и нанес ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток.
- В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.
- Активист не согласен с мерой пресечения, поэтому подал апелляционную жалобу.