Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на избрание меры пресечения Сергею Стерненко 26 июня. В суде уже присутствуют десятки полицейских и нацгвардейцев.

Сергея Стерненко отметил, что главная цель сегодня – отменить решение первого суда о домашнем аресте, сообщает 24 канал.

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По его словам активиста, правоохранителей сегодня больше, чем было под Шевченковским судом.

Если бы суд был справедливым – потребности такой армии не было бы,

– отметил активист.

Сергей Стерненко рассказал, что буквально 15 минут назад прочитал, что коллегия судей, которые будут рассматривать жалобу, были причастны к освобождению беркутовцев, связанных с расстрелом на Майдане. "Хочется верить в лучшее, но посмотрим", – добавил он.

Заметим, что судебное заседание будет проводить судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Николай Ященко и Иван Рыбак.

Суд рассматривает обжалование меры пресечения Стерненко / Фото Андрей Костюк (24 канал)

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Что известно об апелляции Стерненко? Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Однако активист с таким решением не согласился и подал апелляцию. В апелляционной жалобе активист заявил, что считает, будто судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.