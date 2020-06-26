Решение суда сложно предсказать. Сергей Стерненко пояснил, что видел судей, которые "размазывали" прокурора в судебном заседании, показывали, что он является некомпетентным. А потом выходили из совещательной комнаты и принимали решения, которые фактически были нужны прокурору.

Сейчас коллегия судей также ставит прокурора в неудобное положение вопросами процессуального характера. Прокурор не знает других слов, кроме "возражаю". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Сергей Стерненко.

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"Если сегодня будет принято решение в нашу пользу, то это свидетельствует о том, что у этого судьи, извините за жаргонизм, "есть яйца". Или они решили пойти против Президента Украины, против генерального прокурора и министра внутренних дел", – заявил Стерненко.

Он считает, что решение будет не в его пользу. Ведь есть огромное давление со стороны уже указанных им государственных лиц. А также есть противоправные указания, как прокурорам, так и судьям. Из-за этого сложно надеяться на справедливое судебное решение.

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"У нас есть много инструментов для защиты нарушенного права. Мы можем потом обжаловать еще раз меру пресечения. Кроме того, у нас есть инструменты для обращения в Европейский суд по правам человека. Эти стратегические решения относительно дальнейших наших процессуальных действий, зависят от того, какое решение будет принято", – добавил Сергей Стерненко.

Что известно об апелляции Стерненко? Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Однако активист с таким решением не согласился и подал апелляцию. В апелляционной жалобе активист заявил, что считает, будто судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.