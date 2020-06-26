Огромное давление и противоправные указания: Стерненко объяснил, почему не ожидает справедливого
Решение суда сложно предсказать. Сергей Стерненко пояснил, что видел судей, которые "размазывали" прокурора в судебном заседании, показывали, что он является некомпетентным. А потом выходили из совещательной комнаты и принимали решения, которые фактически были нужны прокурору.
Сейчас коллегия судей также ставит прокурора в неудобное положение вопросами процессуального характера. Прокурор не знает других слов, кроме "возражаю". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Сергей Стерненко.
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"Если сегодня будет принято решение в нашу пользу, то это свидетельствует о том, что у этого судьи, извините за жаргонизм, "есть яйца". Или они решили пойти против Президента Украины, против генерального прокурора и министра внутренних дел", – заявил Стерненко.
Он считает, что решение будет не в его пользу. Ведь есть огромное давление со стороны уже указанных им государственных лиц. А также есть противоправные указания, как прокурорам, так и судьям. Из-за этого сложно надеяться на справедливое судебное решение.
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"У нас есть много инструментов для защиты нарушенного права. Мы можем потом обжаловать еще раз меру пресечения. Кроме того, у нас есть инструменты для обращения в Европейский суд по правам человека. Эти стратегические решения относительно дальнейших наших процессуальных действий, зависят от того, какое решение будет принято", – добавил Сергей Стерненко.
Что известно об апелляции Стерненко?
Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал для Сергея Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Однако активист с таким решением не согласился и подал апелляцию.
В апелляционной жалобе активист заявил, что считает, будто судья Владимир Бугиль нарушил его права и неправильно применил нормы процессуального права. Также активист указал на возможное нарушение при назначении состава суда.
Дело Стерненка: коротко о главном
- Сергея Стерненка пытались трижды убить в 2018 году.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- О подозрении снова зашла речь после назначения новой генпрокурорки Ирины Венедиктовой в 2020 году.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня, до сих пор говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападающего и нанесу ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток.
- На защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.
- Активист не согласен с мерой пресечения, поэтому подал апелляционную жалобу.