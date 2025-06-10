Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нападение на школьную ассистентку во Франции

Французская полиция допрашивала школьника. Подозреваемый содержится в жандармерии Ножана.

На трагедию отреагировал и лидер страны.

Во время охраны наших детей в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия,

– написал президент Эммануэль Макрон на своей странице в X.

Согласно данным национальной жандармерии, жандарм, который задерживал ученика 9 класса средней школы, получил легкие ранения руки.

По словам жандармерии, подозреваемого задержали и взяли под стражу "очень быстро".

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Напомним, в Тернополе группа подростков избила школьницу. Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором группа подростков бьет девушку. Правоохранители начали уголовное производство.