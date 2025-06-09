Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Смотрите также СМИ писали об избиении несовершеннолетнего сына военного на камеру: что говорит полиция

Что известно об убийстве ребенка на Прикарпатье

Полицейские Калуша получили сообщение о детских криках и плаче от местной жительницы утром 7 июня. На место немедленно прибыли правоохранители.

Никто не открывал дверь соседнего помещения, поэтому пришлось связаться с владельцем квартиры, который предоставил доступ в помещение. При осмотре сотрудники полиции обнаружили тело малолетнего ребенка – 2021 года рождения. Мать также находилась на месте, но никаких объяснений не предоставила.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность 32-летней женщины к совершению умышленного убийства,

– отметили в полиции.

Женщина не состояла на учете в специализированных медицинских учреждениях, а с ребенком проживала сама в съемной квартире. Сейчас назначен ряд экспертиз.

Предполагаемые соседи женщины рассказали детали в социальных сетях. По словам одного человека, мать девочки пытала ее ножом перед тем, как совершить убийство.

Детали происшествия от якобы очевидцев / Скриншот

Другая женщина отметила, что женщина сначала резала ребенка, а потом утопила его в ванной. Она якобы говорила, что в дочь вселился демон.

Жуткие детали убийства / Скриншот

Впрочем, информацию о пытках ребенка перед убийством пока не подтверждали официально. Нарушительница задержана и следователи сообщили о подозрении за умышленное убийство малолетнего ребенка. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование.