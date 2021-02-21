Нападение на украинского пограничника в Санкт-Петербурге: россиянина взяли под стражу
Россиянину Назару Смоленскому, который 19 февраля с ножом напал на пограничника, охранявшего Генеральное консульство Украины, избрана мера пресечения. Мужчину взяли под стражу.
Суд Санкт-Петербурга решил, что подозреваемый пробудет в СИЗО до 18 апреля.
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Смоленского обвиняют в хулиганстве. За нападение ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Что известно о нападающем
- Отметили, что Смоленский холост и не имеет детей.
- Ранее мужчина не был судим.
- Заболеваний, которые не позволяли бы отправить его под стражу, не обнаружили.
Нападение на сотрудника украинского Генконсульства: что известно
- Как только мужчине открыли двери Генконсульства, он сразу набросился на пограничника с ножом.
- Известно, что предварительно Смоленский был записан на прием в учреждение.
- Украинец получил 2 ножевых ранения, однако они оказались не смертельными.
- На место происшествия прибыли следователи. Впоследствии нападающего задержали.
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