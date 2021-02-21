Россиянину Назару Смоленскому, который 19 февраля с ножом напал на пограничника, охранявшего Генеральное консульство Украины, избрана мера пресечения. Мужчину взяли под стражу.

Суд Санкт-Петербурга решил, что подозреваемый пробудет в СИЗО до 18 апреля.

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Смоленского обвиняют в хулиганстве. За нападение ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Что известно о нападающем

Отметили, что Смоленский холост и не имеет детей.

Ранее мужчина не был судим.

Заболеваний, которые не позволяли бы отправить его под стражу, не обнаружили.

Нападение на сотрудника украинского Генконсульства: что известно

Как только мужчине открыли двери Генконсульства, он сразу набросился на пограничника с ножом.

Известно, что предварительно Смоленский был записан на прием в учреждение.

Украинец получил 2 ножевых ранения, однако они оказались не смертельными.

На место происшествия прибыли следователи. Впоследствии нападающего задержали.

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