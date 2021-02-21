Росіянину Назару Смоленському, який 19 лютого з ножем напав на прикордонника, що охороняв Генеральне консульство України, обрали запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту.

Суд Санкт-Петербурга вирішив, що підозрюваний пробуде в СІЗО до 18 квітня.

Важливо На співробітника українського консульства напали з ножем прямо на службі в Росії

Смоленського обвинувачують у хуліганстві. За напад йому загрожує до 7 років в'язниці. Що відомо про нападника Зазначили, що Смоленський неодружений та не має дітей.

Раніше чоловік не був судимий.

Захворювань, які б не дозволяли відправити його під варту, не виявили. Напад на співробітника українського Генконсульства: що відомо Як тільки чоловіку відчинили двері Генконсульства, він одразу накинувся на прикордонника з ножем.

Відомо, що попередньо Смоленський був записаний на прийом до установи.

Українець отримав 2 ножових поранення, однак вони виявились не смертельними.

На місце події прибули слідчі. Згодом нападника затримали.

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