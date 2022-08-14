Подозреваемый дождался, пока автобус остановится у Старого города Иерусалима, после чего открыл огонь . В настоящее время правоохранители ищут злоумышленника.
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Возле Стены плача неизвестный обстрелял автобус
В результате вероятного теракта недалеко от Стены плача в Иерусалиме пострадали по меньшей мере 7 человек, в том числе двое – серьезно. Среди пострадавших есть 35-летняя беременная.
Согласно информации службы скорой помощи Magen David Adom (MDA), стреляли в автобус на дороге у Стены плача, а также на автостоянке у гробницы царя Давида, недалеко от Сионских ворот Старого города.
Вероятный преступник дождался прибытия автобуса и выстрелил, когда пассажиры садились. После этого злоумышленник скрылся.
Автобус был полон, забит. Я остановился на автобусной остановке у гробницы царя Давида, а потом услышал стрельбу, люди начали кричать, люди пострадали внутри автобуса,
– рассказал водитель Даниэль Каниевский.
По словам водителя, он хотел уехать, но не смог, ведь пассажиры помогали женщине в инвалидной коляске сесть в автобус, а опущенный пандус блокировал дверь от закрытия.
"Я ждал пол часа, прежде чем пришел автобус. Услышал 3 выстрела, заскочил в автобус и лег вместе со всеми. Я сразу понял, что это теракт, потом раздались крики ужаса. Кто-то вызвал полицию. Я увидел двух пожилых людей на земле и двоих молодых людей, получивших ранение в плечо", – рассказал очевидец Авраам Дойч.
Смотрите фото с места происшествия / Фото The Times of Israel
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Пострадавшие попали в больницу
В MDA сообщили, что медики оказали помощь двум людям, получившим серьезные ранения, а также пяти другим, находившимся в состоянии легкой и средней тяжести. Всех пострадавших отвезли в больницы Иерусалима.
В одном из медицинских центров сообщили, что в них после теракта прибыли пятеро пострадавших:
- двое находились в тяжелом состоянии,
- один – в состоянии средней тяжести,
- двое получили легкие травмы.
В свою очередь, в госпиталь Hadassah Mount Scopus прибыли два человека с огнестрельными ранениями. Их осмотрели врачи. Еще 4 человека обратились за помощью из-за острого стресса после стрельбы.
Сообщается, что вероятные нападавшие скрылись с места происшествия в направлении соседнего района Восточного Иерусалима Сильван. В полиции сообщили, что рассматривают этот инцидент как теракт.
"Большое количество полицейских сил прибыло на место происшествия и начало принимать меры по охране территории, расследованию дела и поискам сбежавшего подозреваемого", - отметили в полиции.
После нападения правоохранители огородили территорию и ненадолго не разрешали верующим входить и выходить с территории Стены плача. Согласно сообщениям палестинских СМИ, офицеры прибыли в Сильван, чтобы обыскать территорию в поисках вероятных вооруженных нападающих.
Палестинская террористическая группировка ХАМАС, управляющая Сектором Газы, мгновенно оценила нападение, назвав его "героическим". Террористы заявили, что это "естественный ответ на ежедневные преступления оккупации против народа, страны и основных мусульманских и христианских мест".
Смотрите видео с места теракта: