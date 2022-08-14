Підозрюваний дочекався, поки автобус зупиниться біля Старого міста Єрусалима, після чого відкрив вогонь. Наразі правоохоронці шукають зловмисника.

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Біля Стіни плачу невідомий обстріляв автобус

Внаслідок ймовірного теракту неподалік Стіни плачу в Єрусалимі постраждали щонайменше 7 людей, зокрема двоє – серйозно. Серед потерпілих є 35-річна вагітна.

Згідно з інформацією служби швидкої допомоги Magen David Adom (MDA), стріляли в автобус на дорозі біля Стіни плачу, а також на автостоянці біля гробниці царя Давида, неподалік Сіонських воріт Старого міста.

Ймовірний злочинець дочекався прибуття автобуса та вистрілив, коли пасажири в нього сідали. Після цього зловмисник утік.

Автобус був повний, забитий. Я зупинився на автобусній зупинці біля гробниці царя Давида, а потім почув стрілянину, люди почали кричати, люди постраждали всередині автобуса,

– розповів водій Даніель Канієвський.

За словами водія, він хотів поїхати, але не зміг, адже пасажири допомагали жінці в інвалідному візку сісти в автобус, а опущений пандус блокував двері від закриття.

"Я чекав пів години, перш ніж прийшов автобус. Почув 3 постріли, заскочив в автобус і ліг разом з усіма. Я відразу зрозумів, що це теракт, потім пролунали крики жаху. Хтось викликав поліцію. Я побачив двох літніх людей на землі та двох молодих людей, які отримали поранення в плече", – розповів очевидець Авраам Дойч.

Дивіться фото з місця події / Фото The Times of Israel

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Постраждалі потрапили у лікарню

В MDA повідомили, що медики надали допомогу двом людям, які отримали серйозні поранення, а також п'ятьом іншим, які перебували в стані легкої та середньої тяжкості. Усіх постраждалих відвезли до лікарень Єрусалиму.

В одному з медичних центрів повідомили, що до них після теракту прибули п'ятеро постраждалих:

двоє перебували у важкому стані,

один – у стані середньої тяжкості,

двоє мали легкі травми.

Своєю чергою, в госпіталь Hadassah Mount Scopus прибули двоє людей з вогнепальними пораненнями. Їх оглянули лікарі. Ще 4 людини звернулись за допомогою через гострий стрес після стрілянини.

Повідомляється, що ймовірні нападники втекли з місця події в напрямку сусіднього району Східного Єрусалиму Сільван. В поліції повідомили, що розглядають цей інцидент як теракт.

"Велика кількість поліцейських сил прибула на місце події та почала вживати заходів щодо охорони території, розслідування справи та пошуків підозрюваного, який втік", – зазначили в поліції.

Після нападу правоохоронці огородили територію і ненадовго не дозволяли вірянам входити та виходити з території Стіни плачу. Згідно з повідомленнями палестинських ЗМІ, офіцери прибули в Сільван, щоб обшукати територію в пошуках ймовірних озброєних нападників.

Палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке керує Сектором Гази, миттєво оцінило напад, назвавши його "героїчним". Терористи заявили, що це "природна відповідь на щоденні злочини окупації проти народу, країни та основних мусульманських і християнських місць".

Дивіться відео з місця теракту:

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