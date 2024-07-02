Павлов также поблагодарил граждан за огласку. Ведь, как отметил экс-боец Kraken в противном случае история с инцидентом с Николаем Тищенко, могла бы иметь иной конец.
К теме "Митбол по-киевски", переговоры в Таиланде и избиение военного: биография Николая Тищенко
Что написал Павлов об инциденте с Тищенко
Бывший военный на своей фейсбук-странице отметил, что раньше никак не комментировал ситуацию с Николаем Тищенко, ведь не было особо времени. Павлов отметил, что все, что произошло с ним и его ребенком, на самом деле произошло с "каждым украинцем в моем лице".
Обезумевший от безнаказанности чиновник, чье самолюбие задело простой и закономерный вопрос украинца, решил показать свою власть. Решил показать, что достаточно лишь одного его желания, и его ручные полицейские и охранники изобьют, унизят, лишают свободы и накажут любого украинца, который осмелится ему перечить,
– написал экс-боец Kraken.
Он также отметил, что нардеп не только сам уверен в своей безнаказанности, но Тищенко внушил своим прихвостням, что им можно все. А закон и нормы морали на них не распространяются.
В то же время военный поблагодарил всех за поддержку, за помощь в огласке этой ситуации.
"Если бы не вы, то даже сложно представить, как развивалась бы ситуация. Только огласка и резонанс общественного мнения дали надежду на то, что виновные будут наказаны", – отметил Павлов.
Что известно о нападении на экс-военного в Днепре
- В центре Днепра 20 июня группа охранников депутата Николая Тищенко напала на экс-военнослужащего Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. Причиной инцидента, вероятно, стал спор между нардепом и бывшим бойцом.
- В конце концов ГБР вручило Николаю Тищенко подозрение в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Также сообщили о подозрении еще одному лицу, которое принимало активное участие в противоправных действиях.
- Над нардепом уже состоялся суд, где ему избрали меру пресечения. Тищенко отправили на круглосуточный домашний арест на 2 месяца и надели на него электронный браслет.