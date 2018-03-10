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Нападение на дом ветеранов в Калифорнии: все заложницы умерли

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Нападение на дом ветеранов в Калифорнии
Нападение на дом ветеранов в Калифорнии / dw.com

В городе Йонтвиль, что в Калифорнии, вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов. В течение восьми часов он удерживал трех заложниц. Впоследствии и самого мужчину и заложниц нашли мертвыми.

Об этом сообщает DW.

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"В пятницу, 9 марта, в доме ветеранов найдены застреленными три заложницы и нападавший, что ранее захватил дом. Об этом сообщает местная полиция и уточняет, что вооруженный мужчина напал на дом ветеранов и удерживал нескольких заложников около восьми часов. Он отпустил нескольких человек. Трое убитых заложниц – сотрудницы дома ветеранов", – говорится в сообщении.

По словам представителя полиции, следователи пока не определили мотив нападения, и неизвестно, или были убитые выбраны случайно. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с человеком и узнать его требования. Причины смерти нападавшего также сейчас устанавливаются.

Имя стрелка и погибших пока не разглашаются. По данным издания Napa Valley Register, нападавшим был 36-летний участник программы реабилитации ветеранов войны в Ираке и Афганистане с эмоциональными травмами. Сообщается, что его выписали две недели назад,
– отмечает издание.

Центр ветеранов в Йонтвиле является одним из крупнейших в США. Там проживают до 1100 участников Второй мировой войны, а также войн во Вьетнаме и Ираке.

Теги: Криминальные новости Новости США
Источник: 24 Канал
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