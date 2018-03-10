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Напад на будинок ветеранів в Каліфорнії: всі заручниці померли

1421 Читать новость на русском
Напад на будинок ветеранів в Каліфорнії
Напад на будинок ветеранів в Каліфорнії / dw.com

У місті Йонтвіл, що у Каліфорнії озброєний чоловік захопив заручників в будинку ветеранів. Протягом восьми годин він утримував трьох заручниць. Згодом і самого чоловіка і заручниць було знайдено мертвими.

Про це повідомляє DW.

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"У п'ятницю, 9 березня, у будинку ветеранів знайдені застреленими три заручниці і нападник, який раніше захопив будинок. Про це повідомляє місцева поліція і уточнює, що озброєний чоловік напав на будинок ветеранів і утримував кількох заручників близько восьми годин. Він відпустив декількох людей. Троє убитих заручниць – співробітниці будинку ветеранів", – йдеться у повідомленні.

За словами представника поліції, слідчі поки що не визначили мотив нападу, і невідомо, чи були вбиті обрані випадково. Протягом майже восьми годин поліції не вдалося встановити контакт з чоловіком і дізнатися його вимоги. Причини смерті нападника також зараз встановлюються.

Ім'я стрілка та загиблих поки не розголошуються. За даними видання Napa Valley Register, нападником був 36-річний учасник програми реабілітації ветеранів війни в Іраку і Афганістані з емоційними травмами. Повідомляється, що його виписали два тижні тому,
– зазначає видання.

Центр ветеранів у Йонтвілі є одним з найбільших в США. Там проживають до 1100 учасників Другої світової війни, а також воєн у В'єтнамі та Іраку.

Теги: Новини США Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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