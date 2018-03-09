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Стенфордський університет не відправлятиме студентів на стажування до Росії: відома причина

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Стенфордський університет
Стенфордський університет / Фото з вільних мереж

Стенфордський університет призупинив для студентів бакалаврату освітні програми та стажування в Росії. Такі заходи були введені через повідомлення Держдепартаменту США, який надав Росії "третій рівень небезпеки" для туристів.

Про це повідомляє Stanford Daily.

Видання уточнило, що Стенфорд поки що не відправлятиме студентів на літнє стажування до Московського центру Карнегі. Водночас літня інтернатура у російському центрі все ще доступна для аспірантів.

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Зазначимо, що Держдеп надає країнам, доступним для туризму, 4 безпекових рівні: від повідомлень "виконуйте звичайні заходи безпеки" до "не подорожуйте взагалі". Так, Росія цього року отримала третій рівень, який вказує на те, що візит до країни може мати "серйозні ризики для безпеки".

Теги: Новини Росії Новини США студенти Освіта
Джерело: 24 Канал
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