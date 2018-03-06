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Нападение на офис венгров в Ужгороде – теракт

14:23, 6 марта 313 Читати новину українською

Поджог венгерского культурного центра в Ужгороде – это теракт, дело нападения переквалифицировали.

Утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество. Впоследствии глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что это совершили двое поляков.

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6 марта Ужгородский суд возобновил заседание, чтобы избрать задержанным меру пресечения. Прокуратура требовала содержания под стражей без права внесения залога.

Известно, что один подозреваемый уже взят под стражу, сейчас суд будет решать судьбу второго задержанного. Третьему мужчине вручено уведомление о подозрении.

"Мы добивались этого результата и мы его получили. Другое лицо так же задержано и так же будем требовать содержания его под стражей без назначения залога. На сегодня задержаны двое. Третьему вручено подозрение, но пока лицо не задержано", — прокомментировал прокурор прокуратуры Закарпатской области Александр Андрюшин.

К слову, польские правоохранители задержали подозреваемых в поджоге офиса союза венгров в Ужгороде.

Теги: Новости Украины Судьи Ужгород
Источник: 24 Канал
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