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Напад на офіс угорців в Ужгороді – теракт

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Напад на офіс угорців в Ужгороді
Напад на офіс угорців в Ужгороді / Фото з вільних джерел

Підпал угорського культурного центру в Ужгороді – це теракт, справу нападу перекваліфікували.

Уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. Згодом очільник Закарпаття Геннадій Москаль заявив, що це здійснили двоє поляків.

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6 березня ужгородський суд відновив засідання, аби обрати затриманим запобіжний захід. Прокуратура вимагала утримання під вартою без права внесення застави.

Відомо, що одного підозрюваного уже взяли під варту, зараз суд вирішуватиме долю другого затриманого. Третьому чоловіку вручено повідомлення про підозру.

"Ми добивались цього результату і ми його отримали. Інша особа так само затримана і так само будемо вимагати тримання його під вартою без призначення застави. На сьогодні затримано двоє. Третьому вручена підозра, але поки що особа не затримана", – прокоментував прокурор прокуратури Закарпатської області Олександр Андрюшин.

До слова, польські правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі офісу спілки угорців в Ужгороді.

Теги: Новини України Судді Ужгород
Джерело: 24 Канал
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