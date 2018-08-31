Нападение с ножом на вокзале Амстердама: трех человек госпитализировали
В столице Нидерландов, Амстердаме, неизвестный с ножом напал на людей на Центральном вокзале. В результате атаки трех человек с ранениями пришлось госпитализировать.
Правоохранители применили огнестрельное оружие, чтобы задержать нападавшего, информирует AP.
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Отмечается, что неизвестный с ножом напал на людей на оживленном Центральном вокзале Амстердама. Трех человек с ножевыми ранениями пришлось госпитализировать.
По данным АР, полицейские применили оружие для нейтрализации нападавшего. Злоумышленник находится под наблюдением правоохранителей, выясняются мотивы преступления.
Источник: 24 Канал
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