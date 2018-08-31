На море в России взорвался гидроцикл с людьми, сильно пострадал ребенок: видео 18+

Вблизи российского Геленджика в море взорвался гидроцикл, на котором находились люди: мужчина и маленький мальчик. Они с тяжелыми травмами находятся в реанимации.

Видео, на котором зафиксирован инцидент, опубликовали в сети.

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На нем видно, как мужчина и его маленький сын катаются на гидроцикле по морю. Внезапно транспорт взрывается и людей отбрасывает на пару метров вверх.

В следственном комитете РФ, причиной инцидента указали "взрыв водяного двигателя".

29 августа в акватории Черного моря на одном из пляжей в районе Кабардинки во время катания двоих туристов на гидроцикле взорвался водяной двигатель. Оба туриста получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео с моментом взрыва (18+):