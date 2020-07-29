В Украине безопасность медработников является низкой. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что следует усилить ответственность за нападения на работников медучреждений.

На онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что этот вопрос вынесут на заседание правительства, сообщает 24 канал.

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Степанов пояснил, что очень часто, когда медики выезжают на вызов, они не знают, что их ждет. Иногда именно в таких случаях осуществляются нападения на медработников "скорой", такие же нападения осуществляются и на приемные отделения.

Это недопустимо,

– подытожил министр.

Нападения на медиков: что известно