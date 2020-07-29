Нападения на медиков в Украине: в Минздраве хотят усилить ответственность за такие преступления
В Украине безопасность медработников является низкой. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что следует усилить ответственность за нападения на работников медучреждений.
На онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что этот вопрос вынесут на заседание правительства, сообщает 24 канал.
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Степанов пояснил, что очень часто, когда медики выезжают на вызов, они не знают, что их ждет. Иногда именно в таких случаях осуществляются нападения на медработников "скорой", такие же нападения осуществляются и на приемные отделения.
Это недопустимо,
– подытожил министр.
Нападения на медиков: что известно
- В Украине в последнее время, особенно за время пандемии COVID-19, случаются нападения на работников медучреждений. Часто такие случаи имеют плачевные последствия.
- Один из таких показательных случаев произошел месяц назад, 28 июня 2020 года во Львове. Тогда 7 нетрезвых жителей города напали на бригаду скорой помощи. Люди вели себя неадекватно, нецензурно ругались и даже оплевали врача.
- Также в мае 2020 года зафиксировали жестокое нападение на врача Национального института Анатолия Шудрака. Тогда неизвестные ударили его в голову, вероятно, использовали кастет.
- Похожий случай был на Закарпатье 26 июня 2020 года. Примерно 10 молодых людей набросились на врача районной больницы Василия Копинца. Медик позже заметил, что злоумышленники были в нетрезвом состоянии или под воздействием каких-то веществ.
- Стоит отметить, что во всех этих случаях била тревогу экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. В своих заметках в соцсети она обращалась к Максиму Степанову и требовала, чтобы медицинских работников защитили.