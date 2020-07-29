В Україні безпека медпрацівників є низькою. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що варто посилити відповідальність за напади на працівників медзакладів.

На онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що це питання винесуть на засідання уряду, повідомляє 24 канал.

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Степанов пояснив, що дуже часто, коли медики виїжджають на виклик, вони не знають, що їх чекає. Інколи саме у таких випадках здійснюються напади на медпрацівників "швидкої", такі ж напади здійснюються і на приймальні відділення.

Це неприпустимо,

– підсумував міністр.

Напади на медиків: що відомо