Масові напади на медиків в Україні: у МОЗ хочу посилити відповідальність за такі злочини
В Україні безпека медпрацівників є низькою. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що варто посилити відповідальність за напади на працівників медзакладів.
На онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що це питання винесуть на засідання уряду, повідомляє 24 канал.
Цікаво Неадекватні молодики сильно побили лікаря під час виклику на Закарпатті: Супрун б'є на сполох
Степанов пояснив, що дуже часто, коли медики виїжджають на виклик, вони не знають, що їх чекає. Інколи саме у таких випадках здійснюються напади на медпрацівників "швидкої", такі ж напади здійснюються і на приймальні відділення.
Це неприпустимо,
– підсумував міністр.
Напади на медиків: що відомо
- В Україні останнім часом, особливо за час пандемії COVID-19, трапляються напади на працівників медустанов. Часто такі випадки мають плачевні наслідки.
- Один з таких показових випадків трапився місяць тому, 28 червня 2020 року у Львові. Тоді 7 нетверезих мешканців міста напали на бригаду швидкої допомоги. Люди поводились неадекватно, нецензурно лаялись і навіть обплювали лікарку.
- Також у травні 2020 року зафіксували жорстокий напад на лікаря Національного інститут Анатолія Шудрака. Тоді невідомі вдарили його у голову, ймовірно, використовували кастет.
- Схожий випадок був на Закарпатті 26 червня 2020 року. Приблизно 10 молодиків накинулася на лікаря районної лікарні Василя Копинця. Медик пізніше зауважив, що зловмисники були напідпитку або під впливом якихось речовин.
- Варто зазначити, що у всіх цих випадках била на сполох ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. У своїх дописах у соцмережі вона зверталась до Максима Степанова та вимагала, щоб медичних працівників захистили.