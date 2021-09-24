Капитан дальнего плавания Михаил Надточий рассказал об особенностях своей профессии и том, с какой опасностью можно столкнуться выбрав ее. Также он назвал недостатки и преимущества работы в море.

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Об обязанностях профессии

Как стать капитаном дальнего плавания?

Для того, что стать капитаном дальнего плавания, надо сначала получить профессиональное образование по специальности судовождение или судомеханик.

Какой груз вы перевозите?

Я работаю на контейнеровозе. Мы перевозим любые товары, которые можно перевозить в контейнере: продовольственные, бытовые, лекарственные и другие.

Как долго длятся рейсы?

У каждого по-разному. От 3 и до 8 – 9 месяцев. Я работаю 3 месяца на борту, а 3 месяца нахожусь дома.

Интервью капитана дальнего плавания: смотрите видео 24 канала

Сколько может зарабатывать капитан?

Капитан зарабатывает от и до – в тысячах долларов. Это будет от 4 – 5 до 20 (тысяч долларов – 24 канал). Это за месяц.

Правда ли, что вы можете женить людей на борту?

Да, и не только женить. Капитан имеет юридическую силу для регистрации и брака, и рождения ребенка. Мне лично не приходилось.

Об опасных ситуациях на борту

Нападали ли на вас пираты?

Никогда. Я работаю на очень больших контейнеровозах, поэтому надводный борт и скорость лимитируют эти нападения, сводят почти к нулю. Однако я был в регионах с высоким уровнем пиратства. Охрана есть по контракту, это специализированные фирмы, которые предоставляют такой сервис.

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Попадали ли вы в большой шторм?

Да, попадал. Несколько раз. Преимущественно это было в Восточнокитайском и Желтом море. Там, где в августе – сентябре бушуют тайфуны. Они набирают силу супертайфуна.

Есть шкала Бофорта и она идет от 0 до 12, а супертайфуны даже превышают эту шкалу. Я попадал на такие тайфуны, думал, что уже все. Но судно и экипаж выдерживают.



Надточий: "Я попадал на такие тайфуны, думал, что уже все" / Фото 24 канала

Были ли у вас во время работы опасные ситуации?

Я присутствовал, когда на судне был пожар. Это было ночью, долго боролись собственными усилиями, а потом нас поддержали береговые силы.

Как привыкаете к постоянной качке?

К качке привыкаешь, потому что нет другого выбора. Однако это зависит от организма каждого человека. Кому-то на это нужен весь рейс, а кому-то – один большой шторм.

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Однако нет такого, чтобы у человека не было никаких признаков. Качка – это неестественное состояние. Я получил лайфхак – выйти на палубу и посмотреть на горизонт. Помогало только немножечко.

О работе экипажа

Есть ли у вас профессиональный сленг?

Да. На украинском, русском, английском. Капитана называют oldmen – так, как отца в большой семье. Когда тебе 37 лет, то не чувствуешь, что это о тебе говорят. Другими языками, например, боцмана за глаза называют дракон. Старшего механика – дедушка. Капитан – дядя, почему-то.

Интернационален ли ваш экипаж?

Кажется, наибольшее количество национальностей, с которой я работал – это 9. Английский язык здесь становится на передний план – это основное средство общения. Очень странные привычки есть и это зависит не столько от национальности, сколько от быта.



Надточий: "К качке на борту привыкаешь" / Скриншот из видео 24 канала

Самое примечательное – это общение с представителями Индии. Потому что у них body language, язык жестов, немного отличается. Если у нас согласие – это кивание (головой вниз – 24 канал), то там согласие – это кивание из стороны в сторону. И ты не понимаешь, это "да", "нет" или "может быть". Ты привыкаешь.

По чем вы больше всего скучаете, когда в рейсе?

Есть материальное и нематериальное. Нематериальное: семья, друзья, общение. Материальное – то, что не присутствует на судне. Это деревья, зелень, песок, пляж, горы, лыжи.

За чем скучаете, когда дома?

Я скучаю по определенным аспектам работы. Потому что когда ты работаешь в большом экипаже, многонациональном, лично мне очень интересно делать большие проекты, где я могу привлечь людей, быть для них как коуч или ментор.

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Следить за их развитием. Смотреть, что в начале это был один человек, и после работы со мной, после 3 – 4 месяцев – это человек с большим профессиональным багажом.

О стереотипах и особенностях профессии

Какие существуют стереотипы о вашей профессии?

Самый популярный стереотип – это то, что у моряков есть жены в каждом порту. Я думаю, самый популярный. Но он самый архаичный.

Потому что стоянки в портах очень короткие, моряки вообще не имеют возможности выйти на берег, особенно теперь, когда бушует пандемия. И я могу сказать, что здесь больше не о профессии. Больше о человеке. Моей жене можно быть спокойной.

Женщина на борту – к несчастью?

Также архаизм. Он уже не работает, потому что процентная часть женщин на судне. Женщины очень хорошие специалисты, особенно если это касается лидерских и моральных качеств. Вообще крупные компании идут по пути исключения любого сексизма, эйджизма.



Надточий: "Компании идут по пути исключения любого сексизма" / Фото 24 канала

Что вас раздражает в профессии?

Стресс и недосыпание. Потому что судно работает 24 на 7 и несмотря на то, что у тебя есть запланированный сон или отдых – ты должен работать.

Да, ты получаешь за это деньги, но ночью, когда ты просыпаешься, чтобы поставить судно к причалу или выйти из порта, то это немножко нервирует.

Что вам нравится в вашей профессии?

Мне нравятся люди, потому что это очень яркий опыт – работать с разными культурами, национальностями и языками. Мне интересно работать, когда я попадаю на судно, начинаю знакомиться и изучаю каждого из них.