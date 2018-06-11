Нападение террористов в Афганистане: более десяти погибших

В понедельник, 11 июня в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник взорвал себя, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом говорится в Tolo News.

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Атака состоялась во второй половине дня у входа в Министерство сельского хозяйства на западе столицы страны. Ответственность за содеянное взяли на себя боевики "Исламского государства".

"Среди жертв – женщины, дети и работники Министерства", – сообщил представитель Министерства внутренних дел страны.

Боевиками, в частности "Талибана", который контролирует седьмую часть территории, и "Исламского государства" в Афганистане были совершены атаки с многочисленными человеческими жертвами.

Напомним, вечером 20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостях. Число жертв превысило 30 человек. Среди погибших 7 граждан Украины.