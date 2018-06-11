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Напади терористів в Афганістані: понад десятеро загиблих

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Напади терористів в Афганістані
Напади терористів в Афганістані / iamir.info

У понеділок, 11 червня у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав себе, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Про це йдеться у Tolo News.

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Атака відбулась у другій половині дня біля входу в Міністерство сільського господарства на заході столиці країни. Відповідальність за скоєне взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

"Серед жертв – жінки, діти та працівники Міністерства", – повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни.

Через активних бойовиків, зокрема "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава" в Афганістані була скоєні атаки з численними людськими жертвами.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Кількість жертв перевищує 30 осіб і може зрости. Серед загиблих 7 громадян України.

Теги: Жертви Теракт Афганістан
Джерело: 24 Канал
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