Напади терористів в Афганістані: понад десятеро загиблих

У понеділок, 11 червня у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник підірвав себе, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Про це йдеться у Tolo News.

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Атака відбулась у другій половині дня біля входу в Міністерство сільського господарства на заході столиці країни. Відповідальність за скоєне взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

"Серед жертв – жінки, діти та працівники Міністерства", – повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни.

Через активних бойовиків, зокрема "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава" в Афганістані була скоєні атаки з численними людськими жертвами.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Кількість жертв перевищує 30 осіб і може зрости. Серед загиблих 7 громадян України.