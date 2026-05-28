"Должны быть готовы": Лукашенко может в любой момент перебросить войска России на базы, – ГПСУ

Сейчас Украина не фиксирует накопления российских войск на территории Беларуси, однако в дальнейшем белорусский диктатор Александр Лукашенко может позволить России перебросить свои силы на уже подготовленные базы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

О чем предупреждают в ГПСУ?

Андрей Демченко объяснил, что не стоит реагировать на обвинения со стороны Беларуси относительно якобы сотни случаев залета украинских беспилотников на ее территорию за неделю. Впрочем, он предупредил о возможных намерениях Минска.

По его словам, подобные заявления белорусской стороны могут использоваться для повод для дальнейшей эскалации и агрессивных действий, поэтому Украина должна быть максимально готовой к развитию любых сценариев в будущем.

Мы должны иметь сильные оборонительные позиции по всей протяженности границы с Беларусью. Это касается и Волынской области, это касается и Черниговщины, и других областей, которые граничат с этой страной,

– сказал он.

Сейчас вблизи границы не наблюдается накопления российских сил, однако добавил, что Россия в любой момент может перебросить свои войска в Беларусь, которая, вероятно, предоставит для этого свою инфраструктуру и военные объекты.

"По состоянию на сейчас, если говорить о технических средствах наблюдения, которые мы используем, мы не видим того, чтобы в непосредственной близости к нашей границе уже накопились какие-то силы", – резюмировал представитель ГПСУ.

Напомним, ранее в Совете безопасности Беларуси обвинили Украину в якобы регулярных атаках дронами на пограничную инфраструктуру, в частности заявляли о более сотне случаев залета украинских беспилотников за неделю.