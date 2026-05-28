Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что пока не стоит говорить о полномасштабном наступлении со стороны Беларуси. В таком случае россияне будут вынуждены накапливать силы. И это можно будет заблаговременно обнаружить. Но есть и другие угрозы.

Что может произойти на границе с Беларусью?

По словам Коваленко, сейчас стоит отойти от восприятия угроз, которые были по состоянию на 2022 год. Без дополнительной мобилизации и переброски сил в Беларусь Россия не сможет повторно провести полномасштабное наступление. На подготовку такой атаки нужно достаточно много времени.

Что может быть с белорусской границы? Дроны и ДРГ. Это уже локальная история, которая приведет к разрушению белорусской инфраструктуры нашими ударами. Цена таких действий слишком высока,

– отметил Коваленко.

Сейчас Россия не смогла убедить Беларусь полноценно присоединиться к войне против Украины. Но если это произойдет, ответ Сил обороны будет более чем серьезным.

Обратите внимание! Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди четко заявил, что Украина будет бить в ответ, если Беларусь таки рискнет напасть. Силы обороны уже определили первые 500 целей в Беларуси, по которым полетят дроны в таком случае.

Что говорил президент Зеленский об угрозе из Беларуси?

В течение последних недель военно-политическое руководство Украины отмечало, что Россия рассматривает вариант провести наступательные операции на севере Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что есть угроза наступления со стороны Беларуси на Волынь, Ровенскую и Житомирскую области. Также под угрозой и Черниговская, и Киевская области. Украина усиливает там оборону.

По данным СМИ, Кремль рассматривает несколько вариантов действий. Наиболее вероятный сценарий – попытка создать "буферную зону" на Черниговщине глубиной в 10 – 20 километров. Наименее реалистичный вариант – повторное наступление в сторону Киева.